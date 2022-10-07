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啟德跑道區澐璟582伙快登場 1房371呎起

新盤市場焦點重返市區，繼恒地（0012）紅磡必嘉坊2期命名為必嘉坊．迎匯後，華潤置地（海外）及保利置業同日亦公布啟德跑道區承富里2號項目名稱，命名為澐璟（PANO HARBOUR），將提供582伙，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期逾2年。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，「澐」指海浪連綿，代表項目坐擁維港臨海優越地段 ；「璟」則反映項目條件得天獨厚，擁有維港中心的景致，當中九成單位享海景。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，澐璟由6座分層大廈及3座低座組成，實用由371方呎至4850方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打2房及3房戶；項目目前正待批預售，料短期內登場。

事實上，近日樓市回調，早前推出的啟德跑道區新盤銷情亦一般，被問到為何選擇現時推出澐璟，朱則回應指，項目座享維港一線海景，開則亦有別於其他樓盤，對自己產品有信心。朱續指，兩家公司現時仍在商討項目售價，將參考包括九龍塘、九龍站及南區豪宅做價。

值得留意，雖然項目位處啟德跑道區，惟兩家發展商暫未有參與九大發展商成立的「啟德跑道區私人發展有限公司」，韋少凡回應指，集團一直與商會有密切聯絡，有新消息會再作公布。

 

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