近期樓市不穩，不過具體反映2022年9月12日至9月18日市況的中原城市領先指數CCL最新報170.62點，按周升0.75%，即重上170點大關。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL連跌11周後按周反彈，但本周指數尚未反映9月22日加息後的市況；加息壓力持續，樓價跌勢未止，下調方向沒有改變，CCL短期目標2022年底前下試160點，現時相差10.62點或6.63%。