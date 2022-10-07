近期樓市不穩，不過具體反映2022年9月12日至9月18日市況的中原城市領先指數CCL最新報170.62點，按周升0.75%，即重上170點大關。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL連跌11周後按周反彈，但本周指數尚未反映9月22日加息後的市況；加息壓力持續，樓價跌勢未止，下調方向沒有改變，CCL短期目標2022年底前下試160點，現時相差10.62點或6.63%。
另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報170.72點，按周升0.53%，連跌7周後單周反彈。CCL(中小型單位)報169.00點，按周升0.51%，連跌11周後單周反彈。CCL(大型單位)報178.53點，按周升1.80%，升幅41周以來最大，連跌4周後單周反彈。
分區方面，新界兩區樓價續跌，港九市區回升。新界東CCL Mass報180.09點，見191周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.27%，連跌3周共3.22%。新界西CCL Mass報159.30點，見129周新低，重返2020年4月水平，按周跌0.90%，連跌4周共2.95%。至於市區，港島CCL Mass報173.75點，按周升1.42%，連跌4周後回升2周共1.42%；九龍CCL Mass報164.45點，按周升1.31%，連跌2周後單周反彈。
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