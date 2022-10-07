資料顯示，新地兩個位處九龍市區的新申請預售項目，均位處啟德跑道區，預料將以擁有維港海景為最大賣點，包括承豐道26號第1期、涉256伙，預計2025年9月落成(之前單位數量為299伙，即最新單位數量減少43伙或約14%)，樓花期長約36個月。另外，承豐道26號第2期、涉183伙，預計2026年3月落成，樓花期長約42個月。

新地另兩個位處新界的新申請預售項目，為大埔市地段253號之餘段第1B期、涉794伙，預計2025年3月落成，樓花期長約30個月；另大埔市地段253號之餘段第2A期、涉727伙，預計2025年9月落成，樓花期長約36個月。有關項目即為十四鄉項目。

換言之， 上述4個新地新申請預售項目共涉1960伙。

地政總署資料顯示，9月獲批預售樓花的項目有3個，涉及單位總數1653伙，包括信置（0083）牽頭發展的元朗錦上路站柏瓏第2期涉680伙；另外2個為恒地（0012）發展的粉嶺北ONE INNOVALE第2、3期，分別涉408伙和565伙。