中央二十大及本港新一份施政報告快將先後公布，樓市觀望氣氛濃厚。中原地產十大屋苑本周末僅錄得6宗成交，較上周急跌逾三成，更為14周新低，已連續4周錄得個位數交投量。十大屋苑中，周末多達6個屋苑未有交投，只得太古城、麗港城、新都城及沙田第一城錄得成交，麗港城更錄得蝕讓成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日香港疫情正處於平台期，每日確診宗數沒有下跌，冬季或會再度活躍，有機會影響全面通關步伐，加上現時的檢疫放寬措手未能配合經濟復常，市民開始擔心香港經濟進一步下滑，未敢貿然入市，令樓市一手及二手交投陷入冰封局面。
美聯分行亦統計，周末兩日十大屋苑僅錄約6宗成交，較上周末同期減少4宗或四成，重返單位數，並為近10周新低。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，周末未有全新盤推出，惟二十大及《施政報告》臨近，市場觀望是否有更多的救市措施。綜合市場訊息，《施政報告》或未必會減辣，但是有機會放寬國內及國外人士來港置業的規限，對本港樓市未來發展可謂舉足輕重，買賣雙方都在等待市況更加明確，才有進一步的行動。惟從較前活躍的睇樓量反映，買家對後市的態度已較第三季時樂觀，特別是壓測放寬之後，直接降低入市門欖及抵銷加息的壓力，故不少剛需買家皆蠢蠢欲動，四出睇樓，相信只待《施政報告》公佈最新房策後，購買力即會釋放。