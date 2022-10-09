美聯分行亦統計，周末兩日十大屋苑僅錄約6宗成交，較上周末同期減少4宗或四成，重返單位數，並為近10周新低。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，周末未有全新盤推出，惟二十大及《施政報告》臨近，市場觀望是否有更多的救市措施。綜合市場訊息，《施政報告》或未必會減辣，但是有機會放寬國內及國外人士來港置業的規限，對本港樓市未來發展可謂舉足輕重，買賣雙方都在等待市況更加明確，才有進一步的行動。惟從較前活躍的睇樓量反映，買家對後市的態度已較第三季時樂觀，特別是壓測放寬之後，直接降低入市門欖及抵銷加息的壓力，故不少剛需買家皆蠢蠢欲動，四出睇樓，相信只待《施政報告》公佈最新房策後，購買力即會釋放。