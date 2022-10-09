moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

二手觀望氣氛濃 十大屋苑周末6宗14周新低

中央二十大及本港新一份施政報告快將先後公布，樓市觀望氣氛濃厚。中原地產十大屋苑本周末僅錄得6宗成交，較上周急跌逾三成，更為14周新低，已連續4周錄得個位數交投量。十大屋苑中，周末多達6個屋苑未有交投，只得太古城、麗港城、新都城及沙田第一城錄得成交，麗港城更錄得蝕讓成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日香港疫情正處於平台期，每日確診宗數沒有下跌，冬季或會再度活躍，有機會影響全面通關步伐，加上現時的檢疫放寬措手未能配合經濟復常，市民開始擔心香港經濟進一步下滑，未敢貿然入市，令樓市一手及二手交投陷入冰封局面。

美聯分行亦統計，周末兩日十大屋苑僅錄約6宗成交，較上周末同期減少4宗或四成，重返單位數，並為近10周新低。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，周末未有全新盤推出，惟二十大及《施政報告》臨近，市場觀望是否有更多的救市措施。綜合市場訊息，《施政報告》或未必會減辣，但是有機會放寬國內及國外人士來港置業的規限，對本港樓市未來發展可謂舉足輕重，買賣雙方都在等待市況更加明確，才有進一步的行動。惟從較前活躍的睇樓量反映，買家對後市的態度已較第三季時樂觀，特別是壓測放寬之後，直接降低入市門欖及抵銷加息的壓力，故不少剛需買家皆蠢蠢欲動，四出睇樓，相信只待《施政報告》公佈最新房策後，購買力即會釋放。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款