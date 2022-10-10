IWG 香港及大灣區區域經理 Paul MacAndrew 表示，觀察到越來越多公司投入混合工作模式，不僅在傳統商業區，就連新商業區也反映着如此強勁的趨勢；隨著在ICC和 LKF Tower分別開設Signature 和 Spaces 辦公空間，反映公司更進一步擴展了在香港市場的業務，而越來越多公司逐漸採用混合工作模式這一趨勢並非意料之外，因為它能夠節省營運成本，亦能造福員工和推動環保。

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