全球最大以及增長最快的靈活辦公空間供應商IWG公布，旗下品牌Signature和Spaces即將新設兩個辦公空間，進一步拓展在港業務，包括下月1日啟用的Signature辦公空間進駐九龍站環球貿易廣場(ICC)第86層，佔地3.3萬方呎，並設有467個工作區、6個會議室和 60個私人辦公室。除ICC的Signature辦公空間外，中環蘭桂坊LKF Tower的Spaces辦公空間亦將於下月1日啟用，佔地5層共2.56萬方呎，提供5個會議室，以及來自56個私人辦公室及整層企業專屬樓共265個工作區。此外，Spaces辦公空間在LKF Tower 19樓將會設立「商務俱樂部」，以便客戶互相交流。
IWG 香港及大灣區區域經理 Paul MacAndrew 表示，觀察到越來越多公司投入混合工作模式，不僅在傳統商業區，就連新商業區也反映着如此強勁的趨勢；隨著在ICC和 LKF Tower分別開設Signature 和 Spaces 辦公空間，反映公司更進一步擴展了在香港市場的業務，而越來越多公司逐漸採用混合工作模式這一趨勢並非意料之外，因為它能夠節省營運成本，亦能造福員工和推動環保。
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