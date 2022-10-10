置地又指，景順已在亞太區內經營及投資超過60年，是區內經驗最豐富的投資公司之一。景順以香港作為其亞太區域總部，並在澳洲、大中華、印度、日本、新加坡及韓國設有辦事處。景順過去曾租用交易廣塲第三座兩層樓面，是次搬遷見證景順重返置地商廈物業，再次成為公司重要租戶之一。

截至今年6月30日止，銀行、資產管理公司及其他金融服務機構等租戶在置地公司中環物業組合整體租戶基礎中佔比超過百分之四十。置地公司商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，集團很高興景順重返置地中環物業組合，並成為怡和大廈的主要租戶，而景順決定進駐怡和大廈，主要出於對集團的租戶設施Centricity與服務的認可，以及認同公司為促進中環物業組合可持續發展所作出的努力。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江（Terry Pan）表示，香港是景順亞太區業務發展的重心，能夠落戶於中環最具標誌性的寫字樓之一怡和大廈，對景順而言是一個難能可貴的機會。景順的中國業務發展增長顯著，已成為公司全球業務的增長引擎，並期望進駐怡和大廈之後可以更上一層樓。

其他報道

朗屏8號2房714萬易手 同類一年新低價

第一城本月暫11宗成交 3房減價14%後售668萬

MONTARA兩房780萬沽 業主料實蝕6%

億京商場引入不同類型社區服務 體驗式消費行業

沙田中心本月暫錄2成交 2房減價17%後537萬沽

北部都會區公布一年 逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標