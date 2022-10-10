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銅鑼灣松本清快開幕 恒隆推會員消優惠

各大商場繼續籍第二期電子消費券計劃，推出消費優惠吸客。恒隆地產（0101）宣布，即日起至10月31日，透過恒隆商場手機應用程式，免費登記成為「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員（hello會員），並於恒隆旗下商場以電子貨幣消費滿3000 元，即可獲贈一張100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿5000元，再可額外獲得100元恒隆電子購物禮券。

另外，新會員完成限時任務後，可獲贈高達50元商戶電子劵。

上述商場包括銅鑼灣Fashion Walk、山頂廣場、鰂魚涌康怡廣場、旺角雅蘭中心、旺角荷李活商業中心、麻油地家樂坊、九龍灣淘大商場、中環印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街1號。

另外，今季多個新品牌進駐Fashion Walk。其中，日本藥妝專門店「matsukiyo 松本清」旗艦店，即將於10月21日開幕，屬該品牌在香港最大店，樓高兩層佔地逾8500方呎。hello 會員可享憑積分換取獨家松本清旗艦店VIP 優先入場證，率先於10月18日入場購物，而首500位成功換領之會員，可於當日以九折優惠購物。

除松本清外，瑞典香氛品牌BYREDO、寵物西式糕點品牌LIFETASTIC PETisserie、韓式Fusion居酒屋GYOJASANG、及港式風味Fusion菜餐廳Second Draft，亦已進駐Fashion Walk，連同其他已有品牌，hello會員可享逾30個品牌購物獎賞。

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