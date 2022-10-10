雖然特區政府已放寬入境檢疫要求、以及置業人士的壓力測試要求，惟本港整體樓價及成交持續偏軟。美聯集團主席黃建業表示，如特首李家超下周公布的《施政報告》，未能提出有效的「救經濟、振樓市」方案，今年樓市跌勢會加劇，影響香港疫後經濟復甦。黃建業指，單計今年首第三季美聯樓價指數，已急挫5.9%，見2018年第四季以來的15個季度最大跌幅；而美聯樓價指數最新報157.5點，按周跌0.27%，連跌17星期，為逾4年半新低，而本年迄今跌幅已擴大至8.22%。
他認為，樓價下跌已成定局，預料全年樓價跌幅擴大至雙位數，或見2008年、即金融海嘯後最大跌幅。此外，在本港樓價下跌之同時，成交量亦難升，料全年整體物業（包括住宅及非住宅）註冊量僅錄約6.4萬宗，料是為自1991年以來的31年新低。
另據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在2003年樓價低位至2010年首次推出「SSD辣招」前約7年期間，平均每月錄得二手成交約7500宗，但是在「辣招」推出後至2019年「林鄭Plan」推出前，平均每月二手成交僅錄約4200宗，較「辣招」推出前暴跌近4成半，可見「辣招」阻礙物業正常流通 ；有見及此，黃建業建議政府，將15%雙倍印花稅DSD回復至正常的雙倍印花稅，方便市民換樓，亦希望政府下調或取消買家印花稅BSD，以及取消額外印花稅SSD。
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