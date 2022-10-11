與此同時，特區政府應減省和精簡項目審批流程，以及為大型建設項目制定策略，如確保項目支出符合預算，以加快土地發展進程。另外，學會指出本港有不少空置土地，政府應檢討土地政策，以靈活運用空置土地，釋放發展潛力；例如，一些在「認可鄉村範圍」內的私人土地因擁有者並非原居民，而未能用作興建小型屋宇（如丁屋），加上它們或未位於「鄉村式發展」地帶內，地政總署又不願接納其換地申請，令這些私人土地，因未能發展而閒置，造成土地資源浪費。

此外，新界亦有不少閒置祖堂地，有些亦位處私人土地之中。學會促請政府檢視當中土地政策，以釋放更多土地發展潛力，靈活運用土地。另公務員建屋合作社旗下擁有多個房屋，但大部分物業的發展潛力受到限制；儘管業主願意將物業出售予發展商作重建用途，但審批和補地價評估過程卻極緩慢。學會期望政府能簡化當中程序，以便增加土地供應。

學會期望政府加快推行房屋政策，包括重建舊公屋，以及增加公屋和過渡性房屋樓層，以增加單位供應量。學會亦建議將空置校舍重建為住宅，和放寬《建築物條例》中對非住宅建築改劃作住宅用途的限制。

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