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測量師學會冀港府全方位增土地房屋供應

特首李家超將於下周三（10月19日）發表《施政報告》，香港測量師學會提出一系列建議，希望當局可以加快香港的土地房屋供應；就土地政策方面，學會指出，現時政府以總樓面面積豁免措拖，鼓勵發展商興建地下停車場，惟因建造工程繁複，不僅會延長建造時間（可超過一年），更會推高建築及營運成本，亦有水浸風險和通風問題；此外，建造時會產生大量挖掘碎片，而長年持續運行機械通風系統，會造成不必要能源消耗、增加碳排放，有違可持續發展政策，故政府應考慮將停車場建設在地面或地面以上，並實施總樓面面積豁免的措施（如2011年前一樣），相信可縮短至少6到9個月的項目發展週期，加快落成建築項目。

與此同時，特區政府應減省和精簡項目審批流程，以及為大型建設項目制定策略，如確保項目支出符合預算，以加快土地發展進程。另外，學會指出本港有不少空置土地，政府應檢討土地政策，以靈活運用空置土地，釋放發展潛力；例如，一些在「認可鄉村範圍」內的私人土地因擁有者並非原居民，而未能用作興建小型屋宇（如丁屋），加上它們或未位於「鄉村式發展」地帶內，地政總署又不願接納其換地申請，令這些私人土地，因未能發展而閒置，造成土地資源浪費。

此外，新界亦有不少閒置祖堂地，有些亦位處私人土地之中。學會促請政府檢視當中土地政策，以釋放更多土地發展潛力，靈活運用土地。另公務員建屋合作社旗下擁有多個房屋，但大部分物業的發展潛力受到限制；儘管業主願意將物業出售予發展商作重建用途，但審批和補地價評估過程卻極緩慢。學會期望政府能簡化當中程序，以便增加土地供應。

學會期望政府加快推行房屋政策，包括重建舊公屋，以及增加公屋和過渡性房屋樓層，以增加單位供應量。學會亦建議將空置校舍重建為住宅，和放寬《建築物條例》中對非住宅建築改劃作住宅用途的限制。

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