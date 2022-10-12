至於三大辣稅所涉及的總稅款收益則錄得4.63億元，較上月3.427億元增加1.203億元，增幅逾35%。

上月三大辣稅成交宗數全數下跌，當中反映境外買家或以公司名義，購買住宅物業的BSD，上月錄得32宗，按月減少3宗或約8.5%，為21個月以來最少；不過，涉及稅款則按月增加1.15倍至1.438億元，屬今年6月收得1.614億元後最多。

另外，上月DSD成交有156宗（期內沒有非住宅DSD個案），所涉稅款均為3.11億元，對比8月份的189宗（期內沒有非住宅DSD個案）及2.545億元，分別按月減少17%及22%；另9月份SSD成交有14宗，按月減少22%，稅款則由8月2140萬元，大減逾六成至820萬元。

按季方面，綜合稅務局公布數據，三大辣稅今年第三季累錄657宗成交，涉及稅款12.503億元，較今年次季的851宗及17.804億元，分別減少近23%及近三成。