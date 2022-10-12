仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市剛踏入調整期，料跌市將持續，在加息及其他因素影響下，預料明年樓價或重演1999年至2003年樓價每年下跌10%的下行周期，明年樓價將下調5至10%。他又預料，今季樓價續跌1至2%。

曾煥平：買家印花稅已不合時宜

他續指，政府宜撤回買家印花稅(BSD)，避免發展商因息口上升和繳付BSD而放緩重建項目步伐。他亦指，政府亦需要調整額外印花稅(SSD)。稅務局資料顯示，次季BSD收入僅4.1億元，為2014年徵收稅項後最低數字；DSD則跌至13.3億元，數字反映投資者及業主置業意欲低。

另外，該行研究部執行董事黃志輝表示，樓價下跌將令以九成按揭入市新盤的買家，將負擔更多首期以獲得按揭貸款；若樓價下跌逾一成，負資產個案將續升。曾煥平又認為，現在是最好的時間「撤辣」，BSD不合時宜，「辣招」也損害政府賣地收益，加上本港人才流失問題嚴重，政府宜撤辣並鼓勵更多人來港置業。該行亦預料負資產個案持續急速上升，政府需有前瞻性撤辣，讓市場回復自由運作。

其他報道

新都城3房移民盤820萬沽 持貨近4年實蝕14%

9月三大辣稅成交險守200宗 兩年半新低

薈朗開放式325萬沽 6年實蝕14萬

又一村玫瑰苑下月初強拍 底價20.75億

第一城不足兩周15宗 「鳳凰」樓層3房5年蝕一成沽