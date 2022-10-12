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仲量聯行：首三季每月平均交投見20年新低  籲政府撤辣

各界關注特首李家超下周三公布施政報告中的土地及房屋政策。仲量聯行指，本年首9個月，平均每月只錄4100宗住宅成交，較2013年推出雙倍印花稅(DSD)後一度低見4200宗更少。首三季中小型住宅樓價下跌7%，仲量聯行料全年樓價將跌10%。豪宅市場方面，衝擊尤其嚴重，首9個月平均每季只錄得500宗超過2000萬元的成交，較去年減少55%。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市剛踏入調整期，料跌市將持續，在加息及其他因素影響下，預料明年樓價或重演1999年至2003年樓價每年下跌10%的下行周期，明年樓價將下調5至10%。他又預料，今季樓價續跌1至2%。

曾煥平：買家印花稅已不合時宜

他續指，政府宜撤回買家印花稅(BSD)，避免發展商因息口上升和繳付BSD而放緩重建項目步伐。他亦指，政府亦需要調整額外印花稅(SSD)。稅務局資料顯示，次季BSD收入僅4.1億元，為2014年徵收稅項後最低數字；DSD則跌至13.3億元，數字反映投資者及業主置業意欲低。

另外，該行研究部執行董事黃志輝表示，樓價下跌將令以九成按揭入市新盤的買家，將負擔更多首期以獲得按揭貸款；若樓價下跌逾一成，負資產個案將續升。曾煥平又認為，現在是最好的時間「撤辣」，BSD不合時宜，「辣招」也損害政府賣地收益，加上本港人才流失問題嚴重，政府宜撤辣並鼓勵更多人來港置業。該行亦預料負資產個案持續急速上升，政府需有前瞻性撤辣，讓市場回復自由運作。

 

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