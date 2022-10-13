客、飯廳呈長形開則，設計師採木系設計，飯廳放置深木色4人長飯桌；客廳擺放2人深啡色皮梳化，牆上掛有畫作增添藝術氛圍；3間睡房以一條走廊貫通。其中一間睡房改成書房，擺設書桌，牆身附置物架可放書本及裝飾品。主人睡房設於走廊盡頭，房中間放置雙人牀後仍具充足活動空間，做以三邊上落牀。

廚房採開放式設計，設有雪櫃、洗衣乾衣機及電磁爐等，家電齊全；浴室備有浴缸，旁邊設通風窗。

至於無改動及無裝修現樓示範單位，包括第8B座12樓C室，實用面積609方呎3房間隔；開放式廚房毗鄰玄關，廚房附活動式枱面，可同時作煮食枱面及飯桌。3間睡房以一條走廊貫通，其中兩間睡房與廳座向相同，同享錦田河一帶景色。

另第8B座12樓B室，實用面積499方呎2房間隔，2間睡房與廳區座向相同，同享開揚自然景致；1房示範單位屬第8B座12樓E室，實用面積389方呎，屬1房1套間隔連儲物房，可俯瞰錦田河一帶景色。

其他報道

河畔花園本月開齋 上車客440萬購開放式戶

柏傲莊III取消交易263宗佔已售單位逾三成 涉總值43.5億