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PARK YOHO Bologna示位  享錦田翠綠景致

踏入10月中，新地（0016）旗下元朗錦田現樓項目PARK YOHO Bologna，繼昨日上載樓書，今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，包括1個無改動經裝修、及3個無改動無裝修現樓示範單位；其中無改動經裝修現樓示範單位，屬第8B座6樓C室，實用面積609方呎3房間隔，入面右方為玄關，設高身置物櫃，可讓戶主放置鞋履及其他雜物。

客、飯廳呈長形開則，設計師採木系設計，飯廳放置深木色4人長飯桌；客廳擺放2人深啡色皮梳化，牆上掛有畫作增添藝術氛圍；3間睡房以一條走廊貫通。其中一間睡房改成書房，擺設書桌，牆身附置物架可放書本及裝飾品。主人睡房設於走廊盡頭，房中間放置雙人牀後仍具充足活動空間，做以三邊上落牀。

廚房採開放式設計，設有雪櫃、洗衣乾衣機及電磁爐等，家電齊全；浴室備有浴缸，旁邊設通風窗。

至於無改動及無裝修現樓示範單位，包括第8B座12樓C室，實用面積609方呎3房間隔；開放式廚房毗鄰玄關，廚房附活動式枱面，可同時作煮食枱面及飯桌。3間睡房以一條走廊貫通，其中兩間睡房與廳座向相同，同享錦田河一帶景色。

另第8B座12樓B室，實用面積499方呎2房間隔，2間睡房與廳區座向相同，同享開揚自然景致；1房示範單位屬第8B座12樓E室，實用面積389方呎，屬1房1套間隔連儲物房，可俯瞰錦田河一帶景色。

 

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