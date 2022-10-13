不過，翻查資料，97年亞洲金融風暴後，本港銀主盤數目曾高見數以萬伙計，現時銀主盤數目仍遠遠落後於當時。根據中原統計，本月截至今日，全港銀主盤存量增至209伙，比9月198伙再多11伙或約6%，是繼2009年11月後、13年以來首次升破200宗水平，與去年同期112宗相比，按年升97宗或近9成。

事實上，2008年金融海嘯爆發，引發樓價急跌，市場出現業主斷供情況，銀主盤亦開始湧現，短短大半年銀主盤由200多伙，增至300多伙。及後全球救市，除了減息，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。

中原又指，近日續現銀主盤減價求售，如近日有銀行一口氣推出14間銀主盤減價求售，減幅最高近3成，當中中半山堅尼地道君珀複式戶，實用面積2392方呎，4房2套間隔，屬全港最貴重銀主盤之一，於市場已放盤一段長時間，銀主原本開價1.554億元，勁減3390萬元或22%，最新叫價為1.215億元。原業主為一名內地客，早於2012年11月、即政府推出買家印花稅前夕入市，當年斥資約1.51億元一手購入。另外，銀主公屋減幅則更高，黃大仙下邨龍裕樓中層戶，實用面積376方呎，2房間隔，現於自由市場及居二市場放盤，原本叫價分別578萬及315萬元，現減至415萬及255萬元求售，減幅28%及19%。

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