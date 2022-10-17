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睿峰約200戶已入伙 220伙餘貨料明年首季推

原由恒大（3333）發展、現由Twin City Holdings Limited 持有的長沙灣睿峰(原名恒大．睿峰)雖已順利落成並交樓，惟部分買家因按揭問題至今未能上會。睿峰項目管理公司鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰目前已有約200伙買家成功收樓入伙，在管理公司角度，大部分有關問題已解決。

早前，項目買家就項目按揭問題，申請消費者訴訟基金獲批，亦委聘律師跟進情況，被問到會否考慮與買家和解，陳玉成回應指，公司至今暫未有收到任何訴訟通知，現時不方便回應。

至於項目現尚餘約220伙單位待售，涵蓋開放式至3房戶，當中2房戶佔最多；陳稱，預計項目明年首季以現樓形式推售，但若新一份施政報告有利好樓市、及全面通關等措施，亦不排除季內推售，價錢仍在研究當中。陳認為，雖然美國加息，但政府亦放寬壓力測試，在政策配合下，樓市現已見底，估計第四季物業市道會開始向上，明年首季復常。他強調，本港金融體系穩健，根本不需壓力測試；稱「買唔買樓由買家自己決定，但如果因為按揭問題買唔到樓，就唔係咁好啦」。

 

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