早前，項目買家就項目按揭問題，申請消費者訴訟基金獲批，亦委聘律師跟進情況，被問到會否考慮與買家和解，陳玉成回應指，公司至今暫未有收到任何訴訟通知，現時不方便回應。

至於項目現尚餘約220伙單位待售，涵蓋開放式至3房戶，當中2房戶佔最多；陳稱，預計項目明年首季以現樓形式推售，但若新一份施政報告有利好樓市、及全面通關等措施，亦不排除季內推售，價錢仍在研究當中。陳認為，雖然美國加息，但政府亦放寬壓力測試，在政策配合下，樓市現已見底，估計第四季物業市道會開始向上，明年首季復常。他強調，本港金融體系穩健，根本不需壓力測試；稱「買唔買樓由買家自己決定，但如果因為按揭問題買唔到樓，就唔係咁好啦」。

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