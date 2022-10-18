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Park YOHO Bologna 首批50伙折實均呎1.3萬 開放式戶391萬起 

市場憧憬明日公布的施政報告將推出「減辣」措施之際，新地（0016）元朗錦田北Park YOHO Bologna 今日率先公布首批50伙價單，折實均呎13,088元。開價除較Park YOHO 其他期數近月二手均呎約1.33萬元低約2%外，更較同系3個月前、以低市價推出的屯門兆康NOVO LAND 1A期首批13,188元低。發展商強調，集團以市價推盤，首張價單會較吸引。

新地副董事總經理雷霆表示，今期屬Park YOHO 壓軸之作，首批開價屬「最強新盤價」。新地代理總經理陳漢麟補充，項目將於今日下午對外開放現樓示範單位，周日（23日）起收票，推售日期則會按收票情況再決定。

首批價單涵蓋5伙開放式戶、7伙1房連儲物房戶、16伙1房複式戶、5伙2房戶、及17伙3房戶，實用面積由279至674方呎，價單定價由462.6萬至1047.3萬元，價單呎價由14,661元至17,086元。

發展商是次提供最高15.5%直減折扣，整批單折實價由390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388元至14,438元。入場開放式為8A座2樓D室，實用面積279方呎，折實價390.89萬元，折實呎價14,010元。

另外，發展商是次為1房複式戶提供漸進式按揭安排，助預算不多的買家置業。

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