新地副董事總經理雷霆表示，今期屬Park YOHO 壓軸之作，首批開價屬「最強新盤價」。新地代理總經理陳漢麟補充，項目將於今日下午對外開放現樓示範單位，周日（23日）起收票，推售日期則會按收票情況再決定。

首批價單涵蓋5伙開放式戶、7伙1房連儲物房戶、16伙1房複式戶、5伙2房戶、及17伙3房戶，實用面積由279至674方呎，價單定價由462.6萬至1047.3萬元，價單呎價由14,661元至17,086元。

發展商是次提供最高15.5%直減折扣，整批單折實價由390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388元至14,438元。入場開放式為8A座2樓D室，實用面積279方呎，折實價390.89萬元，折實呎價14,010元。

另外，發展商是次為1房複式戶提供漸進式按揭安排，助預算不多的買家置業。