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尚‧珒溋餘貨全招標出售 意向呎價逾4萬

雖然近日新盤多以低價開售，但仍有發展商叫價進取，龍湖（0960）深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻指，旗下啟德尚‧珒溋現餘85伙待售，全為四房間隔，包括特色戶及低座單位，將全部以招標形式出售，意向呎價為4萬元以上，項目低座複式戶亦將推出，單位實用2500多方呎，料於下月連同傢俬及裝修出售。

黃少鴻續指，項目尚餘單位屬市場罕有，而置業一向並非易事，故不認為叫價進取，加上《施政報告》或推出救市措施，將有利內地買家來港置業，亦有利銷情。整個尚‧珒溋共提供677個單位，黃少鴻指，該盤至今累沽582伙，連同商業部分及車位，套現接近110億元，平均成交實呎約2.8萬元。

另外，集團與中原按揭及經絡按揭推出按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次提供3款按揭選擇，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息為H加1.3厘，並設有封頂按息為2.625厘(P減2.75厘、P為5.375厘)，現金回贈達貸款額2.3%。另亦有「置抵定息按揭優惠」，首一或兩年定息2.75厘，其後按息H加1.3厘或P減2.4厘，並享1.9%現金回贈。針對餘下單位均為4房大戶，特設「高成數按揭推介」優惠，按揭成數達70%，全期息率低至P減2.6厘，還款年期長達30年。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，未來息口走勢亦是買家關注重點，故一些抗加息的按揭產品亦有助解決供樓人士的負擔。

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