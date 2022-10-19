政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成「簡約公屋」。在五年內興建約3萬個單位，增加約四分之一公營房屋供應。輪候傳統公屋三年或以上人士可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先。

入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋。「簡約公屋」會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低。我們會向立法會申請專項撥款興建和營運「簡約公屋」。同時，政府會繼續與民間協作，落實已規劃約2萬個過渡性房屋單位。

另外，輪候公屋時間即時「封頂」，目標是結合「簡約公屋」和傳統公屋總供應量，將現時約六年的輪候時間「封頂」，在四年內（即2026-27年度）降至約四年半。

新建單位面積亦「封底」。所有於2026-27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋（一至二人單位除外）一般室內樓面面積不少於同等水平。

另外，李家超提出，要壓縮造地程序，「生地」變可建屋「熟地」縮短約三分之一至一半時間。同時善用市場力量，提升公私營協作，推出先導計劃鼓勵私人發展商參與興建資助出售單位；及加速造地，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權。

施政報告2022︱北部都會區住宅以最高地積比6.5倍興建 商業地9.5倍