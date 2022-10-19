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施政報告2022︱ 樓齡達50年樓宇 強拍門檻擬降至至七成

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》。為大幅壓縮造地所需時間，政府出招加快業權統一，建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。今年內就方案諮詢立法會和持份者。

另外，政府將精簡地契續期安排。2025年起陸續有不少地契到期，政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，免卻個別業權人逐一簽立續期的繁複手續和繳付昂貴費用，大幅減少續契時間。

為加快審批建築圖則。 屋宇署會成立「專責審批組」，以「促進者」思維加快審批大型私人住宅項目的一般建築圖則申請，目標是約八成圖則可於首次或第二次呈交申請時獲得批准；另會就業界應用「建築信息模擬技術」（BIM）製作建築圖則並呈交部門審批訂立路線圖，於2024年第一季推出應用軟件，以便業界將查核有關圖則的樓面面積是否符合要求自動化。

 

 

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