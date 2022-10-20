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海茵莊園最快下月初批滿意紙

九建（0034）發展、鄰近將軍澳日出康城的海茵莊園，項目主打細單位，單位總數共1556伙，雖然早前已錄得不少預租個案，惟發展商公布，項目將會延遲約7個月入伙，預計項目完工日期延至2023年3月。不過，據西貢地政處回覆議員文件指，項目滿意紙預計可於下月初發出，換言之該盤可於短期內收樓。

西貢地政處指，項目發展商原須於今年10月2日及明年6月30日完成興建橫跨環保大道及石角路的兩條行人天橋，在現行機制下，如發展商未完全覆行批地條件，發展商可向地政總署提交承諾書及銀行擔保書，以確保地政總署發出滿意紙後，發展商仍會繼續履行批地條款。而九建早前已就上述兩條天橋，提交承諾書及銀行擔保書，地政總署亦已諮詢相關部門及到場視察，亦於9月下旬與發展商及相關部門會面商討，並已達成共識，相關部門對發出滿意紙並無反對，若發展商能於數天內按地政總署的意見修正簽立有關文件，預期可於11月初發出滿意紙。

至於上述由九建負責興建的天橋，發展商承諾於明年2月28日或之前完成興建橫跨環保大道的行人天橋，及於2024年4月30日或之前完成興建橫跨石角路的行人天橋。地政處又指，政府批地時並無就關鍵日期、收樓日期等作出規定，而獲「認可人士」確認延期收樓，亦不會構成違反預售樓花同意書條款，如買家對合約的權益及責任有疑問，可尋求獨立法律意見。

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