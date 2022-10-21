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ONE INNOVALE 3期折實均呎1.4萬推113伙  折實276萬起逾一年最平

特首李家超周三公布任內的首份施政報告，並未對樓市辣招作出全面撤辣之際，新盤市場繼續以新界盤主導；作為施政報告出台後首個開價新盤，恒地（0012）旗下樓花期長約8個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna(項目第3期)，今日公布首批113伙價單，折實均呎14,088元，屬項目3期之中最低，較首1、2期折實均呎14,168元、14,398元，分別低0.6%至約2%。

可留意是，ONE INNOVALE - Cabanna首批113伙，單位實用面積介乎186至683方呎，涵蓋開放式至3房戶型，價單定價由297.1萬至1012.7萬元、價單呎價14,438元至16,559元，提供最高7%直減折扣，折實售價276.3萬元至941.81萬元、折實呎價13,428至15,400元；入場單位為E座1樓5室，實用186方呎開放式戶，折實售276.3萬元，為大鴻輝旗下上水尚宜，去年9月以單位折實入場費242.88萬元作招徠後，逾一年來新盤最平入場費。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，集團向來以市價推盤，未有考慮施政報告等其他因素；他續指，ONE INNOVALE-Cabanna明日起正式開放設於尖沙嘴美麗華商場一期的示範單位，及接受入票，預計10月內開展首輪開售。

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