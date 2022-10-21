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CCL下挫至168點 跌至逾4年半新低位

樓市氣氛持續淡靜，具體反映9月26日至10月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報168.49點，除按周跌0.89%外，更屬245個星期以來新低，重返2018年2月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，9月22日美國加息後，本地主要銀行調高最優惠利率P，樓價跌勢未止，而本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近14周以來第3次，料CCL將再下試160點水平，現時僅相差8.49點或5%，估計2022年底前達到。

至於特首李家超10月19日發表施政報告，對樓價的影響，將於11月中旬公佈的CCL才開始反映。

與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報168.76點，為249周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.82%；CCL(中小型單位)報166.87點，同為249周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.88%；CCL(大型單位)報176.43點，按周跌0.94%。

上述四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.25%、CCL Mass累跌1.15%、CCL(中小型單位)累跌1.26%、CCL(大型單位)累跌1.18%。

四大分區方面，新界東CCL Mass報177.62點，屬193周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.95%；新界西CCL Mass報159.36點，為近131周次低，重返2020年4月水平，按周跌0.85%。

至於市區，九龍CCL Mass報161.41點，屬254周新低，重返2017年12月，按周跌0.64%；港島CCL Mass報171.61點，為近257周第3低，重返2017年11月水平，按周跌0.91%。

 

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