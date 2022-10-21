樓市氣氛持續淡靜，具體反映9月26日至10月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報168.49點，除按周跌0.89%外，更屬245個星期以來新低，重返2018年2月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，9月22日美國加息後，本地主要銀行調高最優惠利率P，樓價跌勢未止，而本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近14周以來第3次，料CCL將再下試160點水平，現時僅相差8.49點或5%，估計2022年底前達到。