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8月MMI升至34個月新高 經絡：H按供款金額料較年初增逾一成

8月份有銀行開始上調H按封頂息率，本港按揭利率上升，據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，8月份的經絡按揭息率指數(MMI)、即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報2.52厘，按月升26點子，連升3個月，並創34個月新高。該行又指，若與今年1月份對比，選用H按計劃供款的人士的每月供款已增加逾一成。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，8月份平均一個月銀行同業拆息（HIBOR）按月急升76點子至1.68厘，創30個月新高。而據金管局住宅按揭統計調查，8月份H按選用比例為96.6%，反映大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃，另外8月份有銀行開始上調H按封頂息率，因此拆息急升亦使MMI同步上升。

他又指，若與今年1月份MMI 1.63厘比較，８月份MMI已比今年初急升89點子，選用H按計劃供款的人士的每月供款已增加逾一成。

另外，今日香港一個月HIBOR升至3.02厘，同時已連升9個工作天，並創自2008年10月28日後（3.18厘）即近14年新高，三個月HIBOR更升至4.32厘，同時已連升2個半月，創自2008年10月16日（4.35厘）後即14年新高。市場料下月美聯署議息會議將繼續大手加息0.75厘，曹德明料下月香港銀行將漸進地加最優惠利率（P），估計加幅約0.25厘，在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平，料今年MMI或挑戰3厘以下水平。

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