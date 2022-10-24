經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，8月份平均一個月銀行同業拆息（HIBOR）按月急升76點子至1.68厘，創30個月新高。而據金管局住宅按揭統計調查，8月份H按選用比例為96.6%，反映大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃，另外8月份有銀行開始上調H按封頂息率，因此拆息急升亦使MMI同步上升。

他又指，若與今年1月份MMI 1.63厘比較，８月份MMI已比今年初急升89點子，選用H按計劃供款的人士的每月供款已增加逾一成。

另外，今日香港一個月HIBOR升至3.02厘，同時已連升9個工作天，並創自2008年10月28日後（3.18厘）即近14年新高，三個月HIBOR更升至4.32厘，同時已連升2個半月，創自2008年10月16日（4.35厘）後即14年新高。市場料下月美聯署議息會議將繼續大手加息0.75厘，曹德明料下月香港銀行將漸進地加最優惠利率（P），估計加幅約0.25厘，在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平，料今年MMI或挑戰3厘以下水平。

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