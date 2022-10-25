發展局局長甯漢豪致開幕辭時表示，氣候變化是我們必須共同應對的問題，任何人都無法獨善其身，但透過與很多相關行業持分者的承諾和共同努力去解決氣候變化的問題。華懋集團位於東京街的『組裝合成』建築法（MiC）項目是香港首個高密度私人住宅採用相關建築技術興建，這種建築技術顯著地提高了工程質量、安全性和可持續性方面的表現。甯漢豪指，很高興得知華懋集團正在籌劃第二個以 MiC 技術興建的項目，單位數量更是東京街項目的10倍。期待看到更多來自私人發展的 MiC 項目面世。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，在保護環境方面，集團定下了碳減排目標CCG3050+，承諾在 2030年前將集團的碳排放量較 2020 年減少 50%以上。

其他報道

飛揚加推43伙折實均呎1.45萬 料周內開售

市建局西營盤賢居里項目招標 估值最高17億

Wetland 2期本月沽7伙吸金逾億 別墅花園戶呎售1.5萬

嘉悅原則4房劈價逾「兩球」後1758萬沽 7年帳賺一成

ONE INNOVALE-Cabanna四日暫收600票 日內再加推

本月新盤暫195宗成交 KOKO HILLS沽兩伙2房吸金2443萬