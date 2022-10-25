華懋主辦、香港綠色建築議會（HKGBC）協辦的「華懋集團可持續發展論 2022」昨日舉行，今屆論壇以「香港零碳之旅 創造社會效益」為主題，吸引逾1,700位關心零碳社會的人士及專家，透過實體或網上形式參與，並邀得15位本地及海外知名演講嘉賓，涵蓋政府機構、建築界、學界、科技界及金融界等多
個界別，分享低碳建築設計技術、綠色金融及活化歷史建築等經驗與心得，為業界掌握最新可持續發展的方向出一分力，亦為本港築建更宜居城市共謀發展藍圖。
發展局局長甯漢豪致開幕辭時表示，氣候變化是我們必須共同應對的問題，任何人都無法獨善其身，但透過與很多相關行業持分者的承諾和共同努力去解決氣候變化的問題。華懋集團位於東京街的『組裝合成』建築法（MiC）項目是香港首個高密度私人住宅採用相關建築技術興建，這種建築技術顯著地提高了工程質量、安全性和可持續性方面的表現。甯漢豪指，很高興得知華懋集團正在籌劃第二個以 MiC 技術興建的項目，單位數量更是東京街項目的10倍。期待看到更多來自私人發展的 MiC 項目面世。
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，在保護環境方面，集團定下了碳減排目標CCG3050+，承諾在 2030年前將集團的碳排放量較 2020 年減少 50%以上。
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