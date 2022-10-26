萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧指，連方共提供約550伙、屬開放式至3房戶，當中連方I 提供158伙，主打開放式至2房戶，實用面積約230至600方呎，開放式及1房戶佔連方I全盤約8成，項目關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。

周續指，連方I短期內將上載樓書，擬11月初公布開價，將以合理價錢推售。

另萬科香港執行董事鮑錦洲指，連方I位處醫局街233號，項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程只相約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益。

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事實上，連方是繼同系2020年中開售的The Campton後，萬科香港在同區另一全新住宅，單位總數約500伙，樓花期預計約一年半，將分階段推出發售，最快今季內開展首階段銷售，樓書、示範單位和售樓處正密鑼緊鼓籌備中。由於項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益，主打1房及2房等中小型單位。

自2018年底起，萬科香港先後在本港推出屯門掃管笏上源、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton、何文田VAU Residence等4個住宅，迄今累沽約1760伙，累計套現總金額近149億元；除VAU Residence預計明年中交樓外，另外3個項目已屆現樓。