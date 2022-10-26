moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

萬科香港醫局街住宅項目命名為連方

為在香港作可持續發展，萬科香港近年積極透過競投官地及私人併購等途徑吸納新土儲，部分「麵粉」已開始製作「麵包」；該公司旗下屬舊契項目、鄰近港鐵長沙灣站的醫局街及海壇街項目，正式命名為連方BONDLANE。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧指，連方共提供約550伙、屬開放式至3房戶，當中連方I 提供158伙，主打開放式至2房戶，實用面積約230至600方呎，開放式及1房戶佔連方I全盤約8成，項目關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。

周續指，連方I短期內將上載樓書，擬11月初公布開價，將以合理價錢推售。

另萬科香港執行董事鮑錦洲指，連方I位處醫局街233號，項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程只相約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益。

 

事實上，連方是繼同系2020年中開售的The Campton後，萬科香港在同區另一全新住宅，單位總數約500伙，樓花期預計約一年半，將分階段推出發售，最快今季內開展首階段銷售，樓書、示範單位和售樓處正密鑼緊鼓籌備中。由於項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益，主打1房及2房等中小型單位。

自2018年底起，萬科香港先後在本港推出屯門掃管笏上源、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton、何文田VAU Residence等4個住宅，迄今累沽約1760伙，累計套現總金額近149億元；除VAU Residence預計明年中交樓外，另外3個項目已屆現樓。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款