另據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，下半年(截至10月25日為止)二手住宅註冊量錄10,210宗，涉及金額約789.6億元，即平均每宗二手住宅註冊金額約773萬元，數字較上半年平均約832萬元下跌約7.1%，比起去年下半年平均約852萬元更跌約9.3%，創自2017年下半年後的5年新低。

大家認為，773萬元的二手樓，就算可做九成按揭，以香港家庭中位收入約2.88萬元計算，若每月將一半收入儲起，支付一成樓價作首期，也要約四年半時間才儲夠首期，還要計算1.44萬元(收入的一半)是否夠供樓？

看來，香港政府在興建公屋方面還要多加努力。

陸振球

明報投資及地產版主編

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