新世界發言人指，秉承K11集團結合藝術、人文及自然的理念，該商廈在傳統辦公空間以外，設立了特大型展覽空間 K11 HACC，舉辦各種展覽及藝術活動。今年10月，韓國知名數碼創意設計公司 d'strict 打造的大型沉浸式數碼藝術展覽 ARTE M HONG KONG 登陸 K11 HACC，是次更是 d'strict 首次於韓國以外展出相關展覽。

ARTE M HONG KONG 於10月7日開幕，爲期15個月，展覽以媒體藝術重新演繹大自然，包括繁花盛放、潮汐漲退等景像，營造超現實空間。另 K11 HACC 亦開設首個特色創意市集「The Little Big Lane」，大樓外更會放置一架特色food truck。市集主題及租戶將按時節變更，例如今年11月以健康概念為主題，12月則以聖誕節為主題，配合聖誕工作坊及 Live music show 等特備節目等。

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