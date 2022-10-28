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CCL續尋底按周跌0.17% 連跌3周168點爭持

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報168.21點，創246周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.17%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，持續加息，樓價續跌，CCL已連跌3周共1.41%，指數繼續創新低。CCL進一步向下，距離160點低位，僅相差8.21點或5.13%，估計今年底前達到。10月24日恒指急挫，同期拆息向升，對樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

中小型單位9周累跌4.26% 豪宅僅跌0.82%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.64點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.07%。CCL(中小型單位)報166.81點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.04%。CCL(大型單位)報175.14點，創86周新低，重返2021年2月水平，按周跌0.73%。樓價持續向下，四大整體指數齊跌3周，CCL累跌1.41%，CCL Mass累跌1.22%，CCL(中小型單位)累跌1.30%，CCL(大型單位)累跌1.90%。

此外，受利率上升因素影響，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯，以致CCL(中小型單位)與CCL(大型單位)的差距逐步拉闊。今年7月美國第四度加息後，CCL(中小型單位)由174.24點跌至166.81點，近9周累跌4.26%。同期CCL(大型單位)由176.59點降至175.14點，僅跌0.82%。兩個指數差距由2.35點持續拉闊到現時的8.33點，相差接近10點。利率續升，預期CCL(中小型單位)持續下調，與CCL(大型單位)距離擴大到接近15點。

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