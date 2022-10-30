中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告未有為樓市減辣，最近市場亦缺乏利好消息，金融市場波動，加上美國聯儲局議息在即，預計大機會再次加息0.75厘，香港按揭息口將進一步上升，令樓市增添壓力。

另中原地產資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城本周末錄得2宗成交，其中第43座高層F室，屬實用面積284方呎2房間隔，業主移民賣樓，開價448萬元，放盤一日經上車客議價後，減價28萬元或6%，以420萬元成交、實呎14,789元；原業主2019年以478萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕58萬元或12%。

另據美聯物業統計，木周末2日(10月29日至30日)，10大指標屋苑同錄約7宗成交，按周跌5宗或約41.7%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，施政報告公布後，樓市正逐步復常，惟在資金及人才未即時補充下，購買力未有大幅增加，未來二手成交多寡將視乎業主減價幅度，以及新盤銷售步伐。