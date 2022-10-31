moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

中原按揭王美鳳：料第四季負資產宗數升破千宗水平

金管局今日公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2022年第3季末回升至533宗，較2022年第二季末55宗增加8.69倍，創2016年次季1307宗後新高，而涉及金額則由3億元按季增加9倍至30.06億元。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年下半年起樓價向下調整速度加快，6月起與樓按相關的銀行同業拆息明顯逐步上升，以致7月份H按息觸及封頂息率後續升，加息陰霾下業主減價個案增多逐步推跌樓價，第3季樓價平均跌幅達6%，較上半年平均約2%跌幅明顯擴大，導致第3季跌入負資產行列的個案增多，料第4季負資產宗數或升破千宗水平。

王又指，今年樓價平均累跌約9%，而當中不同屋苑樓價估值跌幅介乎3%至跌穿10%不等，對於樓價已跌穿1成的單位，新造9成按揭業主便會跌入負資產行列。值得留意，雖然負資產數字上升，但仍屬於低水平，加上銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭紀錄，反映目前實質按揭信貸風險仍低。

王提醒，即使跌入負資產行列不等於構成重大問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，面對近月波動的金融市場及經濟環境不穩，業主宜預留最少半年供樓儲備資金，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。

 

其他報道

黃金海岸3房566萬易手 內地客付170萬辣稅入市

信和元朗朗壹廣場招租 意向呎租20元起

林海山城連售兩伙3房戶 單日吸金4132萬

PARK YOHO Bologna明次輪賣46伙 收逾千票擬加推

多相︱PARK YOHO Bologna 433呎1房複式曝光

銀禧花園2房535萬易手 2017年後新低

私募基金續租太古廣場 平4年前25% 186萬承租近1.9萬呎 呎租不足百元

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款