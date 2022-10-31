王又指，今年樓價平均累跌約9%，而當中不同屋苑樓價估值跌幅介乎3%至跌穿10%不等，對於樓價已跌穿1成的單位，新造9成按揭業主便會跌入負資產行列。值得留意，雖然負資產數字上升，但仍屬於低水平，加上銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭紀錄，反映目前實質按揭信貸風險仍低。

王提醒，即使跌入負資產行列不等於構成重大問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，面對近月波動的金融市場及經濟環境不穩，業主宜預留最少半年供樓儲備資金，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。

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