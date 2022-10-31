經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第三季樓市受加息陰霾影響，買家入市持觀望態度，而施政報告雖推出放寬合資格外來人才在港置業的印花稅，但屬中長期措施。經濟仍未完全開通，加上加息陰霾下，相信短期內樓市仍會回調，未來負資產個案料將繼續上升。

曹氏又表示，除銀行職員的住屋按揭貸款以及按揭保險計劃的貸款，購買資助房屋以及使用發展商按揭計劃的人士亦有機會因承造較高的按揭成數而跌入負資產行列，然而負資產未對用家帶來即時衝擊。為免淪為負資產，他建議，最重要貸款時勿借太盡，而年內本港加息或會持續，加上樓價仍處於回調階段，有意入市的買家要留意市況，置業前亦要衝量自身負擔能力及經濟狀況，並預留充足的首期資金以策萬全。

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