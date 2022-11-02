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本港下半年一二手住宅平均成交價皆跌穿800萬

加息陰霾影響下，今年下半年本港樓價顯著下跌。據美聯物業統計顯示，一手新盤及二手住宅，今年下半年的平均每宗成交註冊金額均回落，雙雙跌穿800萬元。一手新盤方面，綜合一手住宅銷售資訊網資料，今年下半年(截至10月底)新盤銷售宗數約3920宗，涉總成交金額約311億元，即平均每宗成交額約為793萬元，較今年上半年平均約1204萬元，跌約34%，是自2015年下半年平均錄約926萬元後，7年來新低。

與此同時，今年下半年同期平均每宗二手成交金額同樣跌穿800萬元。據美聯物業研究部綜合土地註冊處資料顯示，下半年(截至10月底)二手住宅註冊量錄10,725宗，涉及金額約824.6億元，即平均每宗二手住宅註冊金額約769萬元，較今年上半年平均約832萬元跌約7.6%，是自2017年下半年錄約708萬元後的5年低位。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於下半年(截至10月)新盤市場集中新界上車盤，加上樓價調整，發展商以低市價吸客，導致下半年平均每宗一手金額見新低。若以金額劃分，今年下半年(截至10月)1000萬元或以下新盤銷售錄約3489宗，與去年下半年同期(同樣截至10月)相若；反觀，逾1000萬至2000萬元，以及逾2000萬元宗數，則分別按年急挫約82.1%及約78.6%。

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