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經絡曹德明：料港銀P利率下月再加息0.25厘 籲買家量力而為 

美聯儲儲局一如預料加息0.75厘，屬年內連續6次加息，合共已加3.75厘，另滙豐銀行同日宣布跟隨加息，現時最優惠利率P將由5.125厘上調0.25厘至5.375厘，是次已是年內連續2次加息，共加息0.375厘。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行加息，其幅度如市場預期，事實上拆息一直攀升，今日一個月HIBOR為3.21厘，並已連續9個工作天維持3厘以上，早已高於一般銀行新造P按息率，及H按封頂息率，相信年內一個月HIBOR將挑戰3.5厘以上。 

另本港銀行體系結餘亦已跌至約1000.3億元水平，料短時間內將跌穿1000億元。此外，美國9月消費者物價指數（CPI）報8.2％，按月有所回落，但仍高於市場預期，顯示通脹放緩速度不如預期，聯儲局聲明指，現時通脹率仍然高企，加上疫情及俄烏問題打擊全球經濟活動，為通脹上升帶來壓力。 

曹德明預料美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿4厘半或以上水平，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，金管局今日亦已按既定機制上調貼現窗基本利率75基點至4.25厘。加上銀行結餘進一步下降及拆息高企，在資金成本壓力下，本港銀行加息已難避免，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。 

曹預測，本港銀行於下月議息會議後或再調升P，加息幅度約0.25厘或以上，即料今年本港銀行合共加息或超過0.625厘。 

未加息前（P=5.125%），滙豐銀行一手物業Ｈ按封頂息率為P減2.5%，等如2.625%，二手物業Ｈ按封頂息率為P減2.25%，等如2.875%。 

是次加息後（P=5.375%），一手Ｈ按封頂息率增至2.875%，二手物業Ｈ按封頂息率增至3.125%，供樓負擔及壓力測試將再調升。 

假設貸款額500萬元、年期為30年、選用二手物業H按並以封頂息率計算，未加息前，實際息率為2.875厘，每月供款為20,745元，壓力測試要求為44,101元。而港P增加0.25厘，實際息率升至3.125厘，每月供款將增元674或3.2%，至21,419元，壓力測試將增1,273元或2.9%至45,374元。 

曹德明提醒，供樓人士須有長遠穩健財務安排，而有意置業人士則避免借盡按揭成數及年期，預留空間及備用資金，並衡量自身負擔能力才入市。

 

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