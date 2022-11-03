美國聯儲局凌晨公布11月議息結果，一如市場預期加息0.75厘，8個月內連加6次，累積加幅達3.75厘，本港銀行亦上調最優惠利率(P)0.25厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL今年首10個月，已錄8.9%的跌幅，樓價持續下滑，第三季末負資產住宅按揭貸款錄533宗，創6年季度新高；另外，全港銀主盤存量增至209伙，13年以來首次升破200宗水平；加上新盤現樓貨尾已達15,000個，創逾15年新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，顯示現時新盤供多於求，種種數據指出樓市已響起警號。