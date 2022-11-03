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中原陳永傑：加息雪上加霜 料掀新盤減價戰

美國聯儲局凌晨公布11月議息結果，一如市場預期加息0.75厘，8個月內連加6次，累積加幅達3.75厘，本港銀行亦上調最優惠利率(P)0.25厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL今年首10個月，已錄8.9%的跌幅，樓價持續下滑，第三季末負資產住宅按揭貸款錄533宗，創6年季度新高；另外，全港銀主盤存量增至209伙，13年以來首次升破200宗水平；加上新盤現樓貨尾已達15,000個，創逾15年新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，顯示現時新盤供多於求，種種數據指出樓市已響起警號。

恒地（0012）紅磡必嘉坊·迎匯今日公布首張價單，陳永傑指，項目首批56伙，折實均呎21,238元，較同系5月時首批均價低11%，不足6個月內下調11%，反映發展商去貨意欲強，開價亦與二手樓價跌幅看齊，相信發展商亦考慮加息因素，未來樓價下調機會高，因此作出半年內減價11%的決定，預期將掀起一手減價戰，相信11月份開售新盤售價會非常吸引，最終買家受惠。

 

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