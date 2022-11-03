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土地共享先導計劃3宗申請獲同意 涉2.16萬伙七成屬公營屋

發展局今日公布，3宗獲先導計劃顧問小組支持、以及行政長官會同行政會議原則性同意的土地共享先導計劃申請；該3宗申請涉新地（0016）、恒地（0012）及會德豐、新世界（0017）等財團，分別位處元朗和大埔區，擬提供共約2.16萬個單位，包括約1.51萬個公營房屋單位，即佔約七成。

公布指出，新地的申請地點位於元朗蠔洲路（近東成里），擬議由現時「住宅（丁類）」地帶，改劃作更高密度的住宅和輔助設施用途；擬議計劃下新增的住用總樓面面積約為13.34萬方米，當中70%將撥作公營房屋／「首置」用途，餘下30%撥作私宅發展。

撥作公營房屋／「首置」的總樓面面積，預計提供約1870個公營房屋／「首置」單位；撥作私宅發展的總樓面面積，連同申請人參與先導計劃前，已獲城市規劃委員會批准的私宅總樓面面積，預計提供約1260個私宅單位。 

至於恒地及會德豐聯合提交的申請地點，位於大埔社山路及林錦公路（近林村），擬議由現時「農業」及「政府、機構或社區」地帶，改劃為住宅和輔助設施用途。

擬議計劃下新增的住用總樓面面積約為60.6萬方米，當中70%撥作公營房屋／「首置」用途，餘下30%撥作私宅發展。撥作公營房屋／「首置」的總樓面面積，連同建議政府收回土地所產生的住用總樓面面積，預計提供約9190個公營房屋／「首置」單位；撥作私宅發展的總樓面面積預計提供約3640個私宅單位。

新世界的申請地點位於元朗朗屏路永寧村，擬議由現時「綜合發展區」地帶和「綠化地帶」，改劃為住宅和輔助設施用途。擬議計劃下新增的住用總樓面面積約為26.59萬方米，當中70%撥作公營房屋／「首置」用途，餘下30%撥作私宅發展。

撥作公營房屋／「首置」的總樓面面積，連同申請人建議併入更多政府土地所產生的住用總樓面面積，預計提供約4020個公營房屋／「首置」單位；撥作私宅發展的總樓面面積預計提供約1600個私宅單位。

公布指，當局現階段未見該3宗申請本身存在不可克服的問題，而項目所需的基礎設施工程與項目的規模相稱。另外，3宗申請所納入的政府土地規模恰當，除提升房屋單位數目外，更有助完善發展布局，從而提升土地使用效率。

 　　 

發展局發言人表示，先導計劃旨在釋放政府規劃研究，及保育範圍以外私人土地的發展潛力，在政府主導的土地供應項目以外發揮補足作用。在先導計劃下，用地因整體基建提升而新增的住用總樓面面積，將按70:30的比例撥作公營及私營房屋發展。

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