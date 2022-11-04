中原城市領先指數CCL報164.91點，創255周新低，重返2017年12月水平，按周跌1.96%，跌幅346周(2016年3月)以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.99點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.16%，跌幅728周(2008年11月)以來最大。CCL(中小型單位)報163.23點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.15%，跌幅728周(2008年11月)以來最大。CCL(大型單位)報173.11點，創88周新低，重返2021年2月水平，按周跌1.16%，跌幅10周以來最大。樓價持續向下，四大整體指數齊跌4周，CCL累跌3.35%，CCL Mass累跌3.36%，CCL(中小型單位)累跌3.41%，CCL(大型單位)累跌3.04%。

四區單周跌幅擴大。九龍CCL_Mass報156.80點，創262周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.58%，跌幅8周以來最大，連跌4周共4.65%。港島CCL_Mass報166.98點，創261周新低，重返2017年10月水平，按周跌2.17%，跌幅32周以來最大，連跌4周共3.90%。新界東CCL_Mass報175.49點，創251周新低，重返2018年1月水平，按周跌2.39%，跌幅11周以來最大。新界西CCL_Mass報156.82點，創134周新低，重返2020年4月水平，按周跌2.77%，跌幅9周以來最大。

黃良昇：預計11月底CCL跌至160點水平

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年6月16日美國首次加息0.75厘後，CCL由180.22點下跌4.57點或2.54%，到175.65點，即7月28日美國第二次加息0.75厘前的水平。其後CCL由175.65點再下跌5.65點或3.22%，到170.00點，即9月22日美國第三次加息0.75厘前的水平。樓價跌幅逐步擴大，9月加息後CCL由170.00點持續下跌，11月3日美國第四次加息0.75厘，預期3周後(11月底)公佈的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%。

黃良昇又指，匯豐銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，對樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

其他報道

瑞信：內地人口老化趨勢 醫療保健、工業等板塊可長遠受惠

平保呼籲匯控「加大力度」削減成本

螞蟻銀行PayLater正式接入AlipayHK 滿100元可免息分期3個月

Twitter部分員工提訴訟 批馬斯克未提前通知就裁員違法

內地取消國際航班熔斷機制 減輕清零政策影響

港股半日沽空增91% 盈富沽空增471倍 騰訊增8倍 阿里增20%

美國監管機構提前完成中資公司首輪現場審計 看來取得進展

安踏完成發行5億人幣綠色中期票據 所籌資金用於建設安踏上海總部

大摩計劃裁員約50位投資銀行家

恒指半日升874點 重上16000點關 見近兩周高 伙科指齊升穿20天線