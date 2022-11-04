10月份股市波動，兼樓市氣氛下滑之際。地政總署公布，10月共有3個全新項目新申請預售樓花，共涉及1027伙；其中模規最大為涉792伙，信置（0083）及資本策略（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目，共792伙，預計落成日期為2025年9月，樓花期長約35個月。
至於長實（1113）油塘內地段第45號、東源街項目第1期涉228伙，預計落成日期2024年12月，樓花期長約25個月；另宏安地產（1243）旗下薄扶林道86A至86G號項目，僅提供7伙，預計落成日期2023年11月，樓花期長約1年。
另10月獲批預售的樓盤共涉3828伙，包括新世界（0017）、恒地（0012）、會德豐及中海外（0688）合作的啟德跑道區承豐道19號(1590伙)；華潤置地(海外)和保利置業的啟德跑道區承富里2號澐璟(582伙)；意味上述兩個啟德跑道區新盤共涉2172伙，佔10月獲批預售單位總數的57%。
另外獲批預售的樓花，包括華懋何文田站忠孝街瑜一(630伙)；保利置業（0119）油塘朗譽(634伙)；會德豐藍田KOKO HILLS第3A期(392伙)。
至於10月滾存待批預售樓花涉18,084伙，相較9月20,885伙按月減少2801伙或13%。