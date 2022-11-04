moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

上月3盤新申預售涉1027伙 包括信置 長實油塘項目

10月份股市波動，兼樓市氣氛下滑之際。地政總署公布，10月共有3個全新項目新申請預售樓花，共涉及1027伙；其中模規最大為涉792伙，信置（0083）及資本策略（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目，共792伙，預計落成日期為2025年9月，樓花期長約35個月。

至於長實（1113）油塘內地段第45號、東源街項目第1期涉228伙，預計落成日期2024年12月，樓花期長約25個月；另宏安地產（1243）旗下薄扶林道86A至86G號項目，僅提供7伙，預計落成日期2023年11月，樓花期長約1年。

另10月獲批預售的樓盤共涉3828伙，包括新世界（0017）、恒地（0012）、會德豐及中海外（0688）合作的啟德跑道區承豐道19號(1590伙)；華潤置地(海外)和保利置業的啟德跑道區承富里2號澐璟(582伙)；意味上述兩個啟德跑道區新盤共涉2172伙，佔10月獲批預售單位總數的57%。

另外獲批預售的樓花，包括華懋何文田站忠孝街瑜一(630伙)；保利置業（0119）油塘朗譽(634伙)；會德豐藍田KOKO HILLS第3A期(392伙)。

至於10月滾存待批預售樓花涉18,084伙，相較9月20,885伙按月減少2801伙或13%。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款