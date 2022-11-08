過往中央駐港機構如中聯辦等，不時在香港入市物業，而在2020年成立的中華人民共和國中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（簡稱香港國安公署），近日亦在港入市住宅物業。
資料顯示，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，上月招標售出項目面積最大的別墅1號，實用面積7,171方呎；採5房5套間隔，另設691方呎平台、5,014方呎花園、1,306方呎天台及3個車位，成交價5.08億元、折合實呎70,841元，買家名義為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（THE OFFICE FOR SAFEGUARDING NATIONAL SECURITY OF THE CENTRAL PEOPLE’S GOVERNMENT IN THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION），料為該署首度在港入市豪宅物業。
上述成交價除創項目新高外，亦為九龍區一手屋苑式洋房新高；買家採60天成交期。發展商嘉里方面，並未就今次交易作出評論。
根據《印花稅條例》第41（1）條，中央人民政府、香港特別行政區政府、公職人員法團或以公職人員身分行事的任何人，均毋須負法律責任繳付任何文書可予徵收的印花稅，因此，今次香港國安公署在港買樓，料亦獲豁免繳納相關印花稅。