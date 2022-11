資料顯示,嘉里(0683)旗下九龍半山龍駒道緹山,上月招標售出項目面積最大的別墅1號,實用面積7,171方呎;採5房5套間隔,另設691方呎平台、5,014方呎花園、1,306方呎天台及3個車位,成交價5.08億元、折合實呎70,841元,買家名義為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署(THE OFFICE FOR SAFEGUARDING NATIONAL SECURITY OF THE CENTRAL PEOPLE’S GOVERNMENT IN THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION),料為該署首度在港入市豪宅物業。

上述成交價除創項目新高外,亦為九龍區一手屋苑式洋房新高;買家採60天成交期。發展商嘉里方面,並未就今次交易作出評論。

根據《印花稅條例》第41(1)條,中央人民政府、香港特別行政區政府、公職人員法團或以公職人員身分行事的任何人,均毋須負法律責任繳付任何文書可予徵收的印花稅,因此,今次香港國安公署在港買樓,料亦獲豁免繳納相關印花稅。