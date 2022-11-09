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上月3大物業辣稅不足1.6億 有紀錄新低

受加息陰霾、股市波動等負面因素影響下，特區政府的物業辣稅收益亦大受拖累。稅務局公布，10月份涉三大住宅辣稅（買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD及額外印花稅SSD）的成交，共錄130宗，按月減72宗或36%；同期整體稅款收益只錄1.595億元，除按月跌逾3億元或66%外，料更是2014年7月有紀錄以來新低，打破今年8月錄得3.4億元的舊紀錄。

可留意的是，上月三大辣稅總收益全來自住宅，相對2018年6月錄得的歷來高峰約45.7億元（全屬住宅），大跌逾44億元或97%。

至於10月稅收按月跌幅最勁類別，為反映公司客及境外買家入市的BSD，相關成交僅錄得20宗，比9月錄得的32宗減少12宗或38%，料屬2014年有紀錄以來最低；同期稅款僅錄2640萬元，按月減逾1.17億元或82%。 

與此同時，10月錄得91宗DSD成交，比9月錄156宗按月減65宗或約42%；DSD稅款1.191億元，相對9月錄3.11億元，按月跌逾1.9億元或62%，料亦是2014年有紀錄以來新低。

至於涉SSD成交上月則錄19宗，按月增加5宗或36%；涉稅款1400萬元，按月增580萬元或71%，是10月唯一錄得升幅的辣稅。 

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