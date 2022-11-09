可留意的是，上月三大辣稅總收益全來自住宅，相對2018年6月錄得的歷來高峰約45.7億元（全屬住宅），大跌逾44億元或97%。

至於10月稅收按月跌幅最勁類別，為反映公司客及境外買家入市的BSD，相關成交僅錄得20宗，比9月錄得的32宗減少12宗或38%，料屬2014年有紀錄以來最低；同期稅款僅錄2640萬元，按月減逾1.17億元或82%。

與此同時，10月錄得91宗DSD成交，比9月錄156宗按月減65宗或約42%；DSD稅款1.191億元，相對9月錄3.11億元，按月跌逾1.9億元或62%，料亦是2014年有紀錄以來新低。

至於涉SSD成交上月則錄19宗，按月增加5宗或36%；涉稅款1400萬元，按月增580萬元或71%，是10月唯一錄得升幅的辣稅。