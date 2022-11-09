局方指，《一手住宅物業銷售條例》旨在加強一手住宅物業銷售的透明度及公平性、加強對消費者的保障，以及讓賣方彈性地作出商業決定，並在兩者之間取得平衡，為一手住宅物業提供公平的競爭環境，《條例》規定發展商若以招標方式出售發展項目時，均須遵守關於售樓說明書、示範單位和披露交易資料的成交記錄冊等規定。

不過，考慮到招標性質，有關提供價單的規定並不適用。因此，無論以招標或價單銷售一手住宅物業，均受到《條例》規管。

另有關賣方提供銷售安排一點，根據《條例》規定，賣方須在出售有關一手住宅物業的日期前的最少3日期間內發布相關的銷售安排。如銷售安排在首次發布後任何部分有修改，賣方應將經修改的銷售安排，在其指定的互聯網網站發布，以供閱覽，並提供印本供公眾領取。

有關的修改可採用(i)發出新的銷售安排文件；或(ii)修改已發出的銷售安排文件。如銷售安排有所變動，受有關變動影響的住宅物業只可在經修改的銷售安排向公眾發布至少3日後，才可出售或提供出售。以上有關銷售安排的規定亦適用於以招標方式出售的一手住宅物業。無論準買家是購買以價單或招標形式出售的一手住宅物業，均會在出售日期前的最少3日知悉賣方的銷售安排，包括招標時間以作準備。《條例》沒有規定賣方要上載招標文件到有關發展項目的指定互聯網站。