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連方I伙中原按揭推低息按揭 另設高成數樓花按揭

萬科香港旗下樓花期長約20個月、鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，將於本周六（12日）首輪發售30伙。發展商今日再宣布，伙中原按揭為項目買家提供按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，是次為連方I買家推出「連方 I置抵按揭優惠」，全期按息為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息為最優惠利率（P現為5.625%）減2.75厘，即現時實際按息為2.875厘，計劃亦設2.1%現金回贈，按揭年期長達30年，按揭成數高達九成。採用此計劃的客戶，兼享mortgage–link（按揭存款掛鈎）戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出。

王續指，今次亦設另一選擇「樓花即供高成數按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B(120天一按付款計劃)之買家，按揭成數最高達樓價八成，適用於樓花即時上會申請，讓項目買家以低至兩成首期於樓花期上會。該按揭全期按息為P減2.5厘，客戶享有0保費/手續費優惠，並享最高1%現金回贈。

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