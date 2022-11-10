王續指，今次亦設另一選擇「樓花即供高成數按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B(120天一按付款計劃)之買家，按揭成數最高達樓價八成，適用於樓花即時上會申請，讓項目買家以低至兩成首期於樓花期上會。該按揭全期按息為P減2.5厘，客戶享有0保費/手續費優惠，並享最高1%現金回贈。

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