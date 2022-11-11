明報記者 何嘉慧 攝影 李紹昌

屬單幢設計的連方I，位於醫局街233號。項目提供158個單位，標準樓層每層8伙，設兩部升降機。單位實用面積由232至547方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，另設連天台或平台特色單位，當中逾八成屬開放式或1房戶。預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期約20個月。

開放式示位採閣樓分隔生活空間

今次介紹的開放式戶，以18樓A室為藍本，屬連裝修無改動單位，實用面積232方呎。單位直入客飯廳，不設玄關處，廳區採長方形設計，長約4.7米，闊約2.3米，佔地約120方呎，方正實用。單位設梯級儲物空間，以閣樓式家俬分隔上下兩層，上層為寢室，下層為活動區；並設多個收納空間，貼心內置照明系統，提高實用感。

家具和櫃門以墨綠色為主調，打造年輕時尚生活品味。廳區連接38方呎露台，露台設洗衣機收納櫃及特色Bar Corner，節省屋內空間；冷氣機平台上方設木板，可供戶主放置個人物品。近露台位置為開放式廚房；浴室採趟門設計，拉開門右方為入牆式儲物架，可供戶主裝飾之用。浴室內設淋浴間，為明廁格局。值得留意的是，此單位會連裝修家俬出售。

全盤158伙 主打開放及1房戶

發展商同時開放交樓標準示範單位，為18樓E室開放式Plus戶型，屬清水交樓標準展示，實用面積266方呎。客飯廳長約4.2米，闊約4.6米，面積約210方呎，格局方正。單位設置開放式廚房，家電配套齊全。廳區連接38方呎露台及工作平台，露台採用市場上較少見的雙門設計。住戶可善用單位特高樓底優勢，垂直空間可讓住戶自由發揮，打造成閣樓，以訂製家俬隔成休息和活動空間，同時增加收納空間。浴室則採木紋色系，為居家空間注入樸實感，內設淋浴間。

可注意的是，標準樓層住戶都附設鞋櫃，鞋櫃上方均特設創意櫃門板，讓住戶可按自己喜好掛上、相片或獎狀等裝飾擺設，增加室內的趣味性，並方便戶主開拓空間，整齊收納。

社區發展成熟 民生配套齊備

生活配套方面，項目臨近北河街市政大廈、西九龍中心及深水埗公園等，可滿足住戶基本需求。至於對外交通，項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程只相約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益，方便住戶直達港九各區。

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