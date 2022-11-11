中原按揭董事總經理王美鳳表示，定按今年跟隨巿場走勢而8度上調按息，由於定按提供長達10年至20年定息保障，期內息率上升風險由貸款方承擔，故此在息率上會較市場浮息按揭高一點，較適合希望長期每月供款固定人士。

然而，若論其免壓測優勢，在計算上免壓測但仍需符合供款佔入息比率不超於50%之準則，故此在政府放寛壓力測試後，目前定按計劃對比市場H按或P按，已沒有基於兔壓測之優勢。

王美鳳指出，美國年度累積加息6次合共3.75%，港美息差距因素下，本港銀行體系結餘已跌穿千億大關，最新降至961億港元，與供樓相關1個月拆息今日(11月11日)報3.01%水平，H按息普遍觸及封頂息率下。現時按息主要為2.875%至3.125%，由於定按息率仍較H按或P按息，高出1厘或以上，再加上H按或P按可提供現金回贈、及按揭存款相連戶口優惠，故此相信市場仍以H按或P按為主要使用計劃。

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