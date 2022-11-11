以500萬貸款額，年期為25年為例，若以最新11月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為27,087元、27,509元及27,934元，較10月份的定按計劃，每月供款分別增加1695元（2.6%）、701元（2.6%）及707元（2.6%）。在年頭當定息按揭利率還只是2.1厘至2.4厘之間，當時筆者已呼籲大家置業時可盡量考慮採用定息按揭，以鎖定會加息的風險，而現時的一般H或P按按息已升至接近3厘，如年初已承造了定息按揭，現在便已穩坐釣魚船。

仍採用浮息按息的業主，供樓壓力自然,會增加，而最慘是近年採用所謂的「呼吸PLAN」買家，會陸續進入二按高息還款期，二按的息率可能高達最優惠利率加2至3厘，再配合加息周期，小心失供款預算而要被逼斷供。

陸振球

明報投資及地產版主編

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