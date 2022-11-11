另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報164.83點，為259周新低、重返2017年11月水平，按周跌0.10%；CCL(中小型單位)報162.97點，同為259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.16%；CCL(大型單位)報173.60點，按周升0.28%，但仍為89周即約20個月次低，繼續於去年2月水平徘徊。

樓價走勢持續向下，三大整體指數齊跌5周，CCL期間累跌3.42%、CCL Mass累跌3.45%；CCL(中小型單位)累跌3.57%，其中以CCL(中小型單位)最接近160點目標低位，現時僅相差點2.97點或1.86%。

此外，CCL相差點4.78點或2.99%；CCL Mass相差點4.83點或3.02%。

4大分區方面，新界西CCL Mass跌破2019年自己低位，是最後一個跌破低位的4區指數；新界西CCL Mass最新報152.23點，為251周即約56個月新低，重返2018年1月水平，按周跌2.93%，跌幅10周以來最大。

其餘3區樓價單周輕微反彈，但跌勢未變；新界東CCL Mass報177.16點，為197周即約44個月次低，按周升0.95%。

至於市區，港島CCL Mass報169.11點，為262周即約58個月次低，連跌4周後單周升1.28%；九龍CCL Mass報157.43點，同為262周次低，連跌4周後單周升0.40%。

今天(2022年11月11日)公佈的指數，根據2022年10月31日至11月6日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2022年10月17日至10月23日簽臨時買賣合約，是2022年9月22日美國聯儲局宣佈加息0.75厘及滙豐宣佈上調最優惠利率0.125厘後第4周的市況，以及2022年9月23日金管局放寬壓力測試要求後第4周的市況。