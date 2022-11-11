moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL樓指倒退回2017年12月水平 料下試160點

樓市氣氛欠佳，具體反映10月17日至23日市況的中原城市領先指數CCL，最新報164.78點，為256周即約57個月的新低，重返2017年12月水平，按周跌0.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，11月初再次加息後，CCL跌幅有可能進一步擴大，估計CCL短期下調目標是160點；另CCL(中小型單位) 料率先下試160點低位，是四大整體指數中最先達到。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報164.83點，為259周新低、重返2017年11月水平，按周跌0.10%；CCL(中小型單位)報162.97點，同為259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.16%；CCL(大型單位)報173.60點，按周升0.28%，但仍為89周即約20個月次低，繼續於去年2月水平徘徊。

樓價走勢持續向下，三大整體指數齊跌5周，CCL期間累跌3.42%、CCL Mass累跌3.45%；CCL(中小型單位)累跌3.57%，其中以CCL(中小型單位)最接近160點目標低位，現時僅相差點2.97點或1.86%。

此外，CCL相差點4.78點或2.99%；CCL Mass相差點4.83點或3.02%。

4大分區方面，新界西CCL Mass跌破2019年自己低位，是最後一個跌破低位的4區指數；新界西CCL Mass最新報152.23點，為251周即約56個月新低，重返2018年1月水平，按周跌2.93%，跌幅10周以來最大。

其餘3區樓價單周輕微反彈，但跌勢未變；新界東CCL Mass報177.16點，為197周即約44個月次低，按周升0.95%。

至於市區，港島CCL Mass報169.11點，為262周即約58個月次低，連跌4周後單周升1.28%；九龍CCL Mass報157.43點，同為262周次低，連跌4周後單周升0.40%。

今天(2022年11月11日)公佈的指數，根據2022年10月31日至11月6日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2022年10月17日至10月23日簽臨時買賣合約，是2022年9月22日美國聯儲局宣佈加息0.75厘及滙豐宣佈上調最優惠利率0.125厘後第4周的市況，以及2022年9月23日金管局放寬壓力測試要求後第4周的市況。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款