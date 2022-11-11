若買家選用輕鬆第一按揭貸款，樓價1800萬元或以下最高可借樓價80%；1800萬元以上至3000萬元，則可借樓價75%；3000萬元以上最高可借樓價70%，金額上限為3000萬元，年期最長同為25年，首24個月息口為P減2.25厘(P為5.75厘，下同)，其後為P加0.75厘。另發展商又為買家提供最高樓價4.25%代繳印花稅優惠。

付款方法方面，發展商除為買家提供180天、360天付款外，選用建期付款買家只需於標書獲發展商接納當日及120天內各付樓價5%外，餘下90%於收樓時(關鍵日期為2024年12月)支付。另外，發展商亦設靈活付款計劃，除標書獲發展商接納當日需付樓價5%訂金外，餘下之95%則可於收樓前分4期支付。