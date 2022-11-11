華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區新盤澐璟，早前推出首批118個單位於下周一起招標，據項目招標文件所見，發展商為買家提供多項優惠，購買1800萬元或以下單位買家，最高可獲發展商指定財務機構提供最高樓價八成一按。資料顯示，發展商分別透過指定財務機構為澐璟買家提供第一按揭貸款、或輕鬆第一按揭貸款，若買方選用第一按揭貸款，成交價1000萬元或以下單位最高可借樓價80%，而1000萬以上則可借樓價70%，年期最長25年，全期息口為P減2.5厘(P為5.625厘)。
若買家選用輕鬆第一按揭貸款，樓價1800萬元或以下最高可借樓價80%；1800萬元以上至3000萬元，則可借樓價75%；3000萬元以上最高可借樓價70%，金額上限為3000萬元，年期最長同為25年，首24個月息口為P減2.25厘(P為5.75厘，下同)，其後為P加0.75厘。另發展商又為買家提供最高樓價4.25%代繳印花稅優惠。
付款方法方面，發展商除為買家提供180天、360天付款外，選用建期付款買家只需於標書獲發展商接納當日及120天內各付樓價5%外，餘下90%於收樓時(關鍵日期為2024年12月)支付。另外，發展商亦設靈活付款計劃，除標書獲發展商接納當日需付樓價5%訂金外，餘下之95%則可於收樓前分4期支付。