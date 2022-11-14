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廣東道風光不再 舖租8年瀉八成 南洋商業銀行72萬租近2000呎地舖

雖然本港近月實施「0+3」，不過零售市道未見好轉，過往擠滿內地自由行客的尖沙嘴一線購物街廣東道，有零售舖最新轉為由銀行承租。資料顯示，南洋商業銀行最新以月租72萬元租用廣東道68至80號恆利大廈地下相連舖，舖位曾先後由本地連鎖藥妝店卓悅（0653）、莎莎（0178）租用，2014年高峰期卓悅更曾以330萬元搶租。換言之，最新月租較高峰期大跌78%。

明報記者 林尚民

業界預料，若未能與內地通關，過去內地客集中消費的核心旅遊區，如尖沙嘴等商舖前景難看好。上述舖位為恆利大廈地下5至6號舖，雖然對面為海港城商場部分國際頂級品牌，如Hermes、MONCLER、Dolce & Gabbana，亦鄰近Apple Store，惟樓上為著名「死場」廣東捌拾。資料顯示，該舖面積約1940方呎，最新獲南洋商業銀行以月租72萬元租用，呎租371元，租約期由本月初至2028年10月底，為期6年，其後有3年續租權。

呎租371元 租期6年

資料顯示，該舖對上一個租客為莎莎，於2017年9月起租用，首半年月租90萬元，呎租約464元，而2018年3月至2021年2月期內的3年，月租增至135萬元，呎租約696元，租約至去年3月到期，當時新冠疫情仍然肆虐，據悉當時雙方協議減租至約50萬元「短租」約一年，呎租僅約258元。換言之，今次南洋商業銀行租用該舖之月租，較對上一張長租租約減幅達47%。

值得一提，該舖2011至2014年期間，曾由匯豐銀行以月租155萬元租用，但其後在自由行高峰期下，舖位獲卓悅出價330萬元搶租，呎租高見1701元，租金足足比匯豐高出一倍，亦為該舖歷年最高租金紀錄。可惜現時自由行人數大不如前，舖位亦重新由銀行承租，租金除較高峰期大跌78%外，較2011年匯豐承租的租金低超過一半。

前萬寧舖減36%放租

事實上，中原（工商舖）商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，同地段的廣東道86至98號文利大廈地下4至5號舖，面積約2518方呎，最新以月租約80萬元放租，該舖前租客為個人護理產品連鎖店萬寧，2018年承租時月租約125萬元，即是最新叫租較4年前租金下跌36%。

資料亦顯示，廣東道尖沙嘴段近期錄得不少棄租或低價承租個案，其中原由周生生（0116）自2005年開始承租、月租一度高達700萬元的新港中心地下G38F號舖連1樓，早前已棄租。該舖最新由內地服裝品牌李寧（2331）租用，有指月租約200萬元，即較高峰期下跌逾七成。

Salad短租Burberry新港舖 傳月租逾20萬

另外，新港中心地下G4及G5號、1樓104至106號、2樓207至209號舖，2014年高峰期月租高達650萬元，近月已遭英國高級品牌Burberry棄租，商場大業主華置（0127）於Burberry離場後，曾以月租280萬元放租，放租期間亦再調低至200萬元，惟一直未能租出，最終上月將巨舖分拆招租，而地下2816方呎的商舖由包浩斯（0483）旗下手袋及配飾品牌Salad「短租」1年，據悉月租僅20萬至30萬元，呎租71至107元不等。本報就上述消息向華置查詢，至截稿前未獲回覆。

[香港地產]

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