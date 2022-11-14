樓價持續回軟，有投資者趁機入市，購入連約盤收租。中原市務經理林忠煜表示，樓齡約56年的銅鑼灣灣景樓新錄C座中層3室成交，實用面積635方呎2房套間隔、望中央圖書館，新近獲投資客以705萬元連租約承接，實呎11,102元。林透露，單位現時以月租2.2萬元租出，以上述成交價計，新買家享租金回報率約3.7厘。原業主於2018年6月以880萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕175萬元或近兩成；計及其他雜項使費，料實際或蝕逾224萬元，實際蝕幅約25%。