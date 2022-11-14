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西九藝術廣場大樓收至少一份標書 新地有入標 

市場氣氛欠佳，曾於今年2月截標、其後優化招標條款的西九藝術廣場大樓今日再次截標，就記者現場所見，至今午5時截止，項目獲至少一個發展商入標。新地（0016）副董事總經理雷霆表示，該公司有獨資入標，而上次有份入標的領展（0823）及華懋均表明沒有入標。

上述西九藝術廣場大樓由3幢商業大樓組成，總樓面約70萬方呎，包括辦公室面積67.2萬方呎，另約2.69萬方呎零售、餐飲等樓面。項目將透過「建造、營運及移交」（BOT）的採購方式，去年11月推出招標，並於今年2月截標，據當時的招標條款，中標財團的發展及營運權為34年，至今年7月，西九管理局表示因應各方持份者的意見，優化項目的招標條款，發展和營運年期延長至47年，直至2070年，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

項目今年2月截標，據悉，當時最少收到4份標書，包括新地、信置（0083）、領展及華懋。

 

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