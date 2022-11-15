屋宇署公布，該署9月份共批出23份建築圖則，包括14項住宅及商住發展，當中最大規劃為新世界（0017）、帝國集團、資本策略（0497）及麗展（0488）旗下港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸第5期，項目獲批建兩幢34至35層高分層住宅連住客設施(和在3層平台)之上，涉及總樓面約63.6萬方呎。
另外，多個市區重建項目獲批圖則，深水埗欽州街51至53號被評為一級歷史建築物的戰前唐樓，獲批建1座20層高(在4層基座之上)商住物業，涉13995方呎住宅及7683方呎非住宅樓面。去年英皇國際（0163）以6.88億元售出的筲箕灣南安街67至77號地盤項目，則獲批建1幢25層高商住物業，住宅樓面涉及43502方呎，另有6618方呎非住宅樓面；寶聲集團九龍城獅子石道65、73及75號，批建1座1層高及1座23層高(全在2層基座之上)商住物業，住宅樓面涉56350方呎，非住宅樓面涉6892方呎。
而宏安地產（1243）香港仔鴨脷洲大街17至23號、平瀾街7至9號及新市街37至39號，則批建1座27層高商住大樓，涉及60593方呎住宅及7570方呎非住宅樓面；九建（0034）西營盤高街2B至6A號，批建1座26層高商住物業，住宅樓面涉44770方呎，另有5375方呎非住宅樓面。
此外，樂風集團太子基隆街1至15號項目，將在3層基座之上興建1座22層高商住大樓，住宅樓面提供52887方呎，非住宅樓面涉12362方呎，同系油麻地南京街11至21號，獲批建1座15層高(在5層基座之上)商業物業，涉及86704方呎樓面。豪宅方面，太古地產（1972）山頂金馬麟山道5號項目，獲批建2幢樓高2層(在1層地庫之上)的豪宅洋房，涉及可建總樓面約10589方呎。
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