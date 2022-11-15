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「龍牀盤」菁雋169呎250萬沽  3年實蝕兩成屋苑最大宗蝕幅

自政府放寬按揭後，主打納米樓的半新盤續錄二手蝕讓個案，其中屯門「龍牀盤」菁雋最錄得蝕幅最大宗的二手成交。市場消息指，菁雋17樓2室，實用面積169方呎，屬開放式間隔，以250萬元沽出，實呎14793元。

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