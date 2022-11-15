文章日期：2022年11月15日 20:13
自政府放寬按揭後，主打納米樓的半新盤續錄二手蝕讓個案，其中屯門「龍牀盤」菁雋最錄得蝕幅最大宗的二手成交。市場消息指，菁雋17樓2室，實用面積169方呎，屬開放式間隔，以250萬元沽出，實呎14793元。
原業主2019年8月303.6萬元一手購入，持貨約3年多，帳面蝕53.6萬元或18%，連使費計料實蝕約63萬元或21%，為屋苑暫錄最大蝕幅成交。
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