自政府放寬按揭後，主打納米樓的半新盤續錄二手蝕讓個案，其中屯門「龍牀盤」菁雋最錄得蝕幅最大宗的二手成交。市場消息指，菁雋17樓2室，實用面積169方呎，屬開放式間隔，以250萬元沽出，實呎14793元。